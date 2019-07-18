مجلس واسط: 30 مليار حصة المحافظة من واردات المنافذ خلال نصف الأول من 2019 

2019/07/18 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة واسط، الخميس، عن بلوغ حصته من المنافذ الحدودية للنصف الأول من 2019 قرابة الـ30 مليار دينار، مبينا انه خصصها لتطوير واقع المنافذ وإنشاء طرق مؤدية إليها فضلا عن البنى التحتية.وقال عضو المجلس غالب الرديني لـ/ المعلومة /، ان “القانون خصص 50% من واردات المنافذ الحدودية لمحافظاتها تضاف الى […]

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