30 الف عنصر أمن يستعد لتأمين تظاهرات الجمعة في البصرة

2019/07/18 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني في البصرة، الخميس، 18 تموز، 2019، عن مشاركة اكثر من (30)، الف عنصر أمن في خطة تأمين التظاهرات المقرر اجراؤها يوم غد الجمعة....

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