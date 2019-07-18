راوند عبد الخالق مسعود : من المعيب اتهام فريقنا بالتواطئ وهذه حجة الصناعة لتبرير فشلهم بالتأهل أمام الوزارة

2019/07/18 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – نورس محمد قال المدرب المساعد لفريق برايتي راوند عبد الخالق مسعود انه قبل مباراة الأمس أبلغت عضو الهيئة الإدارية لنادي الصناعة فالح موسى بان فريقنا يسعى للفوز على زاخو لنرجع الى اربيل مرفوعي الرأس وان فالح موسى أبلغني انه سيتم تكريم فريق برايتي ماديا في حال فوزنا على زاخو .راوند

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