واشنطن: سنعمل بحزم على ضمان حرية الملاحة في الخليج

2019/07/18 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكينزي أن الولايات المتحدة تبحث مع دول أخرى ضمان حرية الملاحة في الخليج وستعمل “بحزم” على تحقيق هذا الهدف.جاءت هذه التصريحات على لسان ماكينزي أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس في الرياض مع قائد القوات المشتركة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، الفريق الركن […]

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