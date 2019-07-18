اسبوعان و3 مشاكل امام اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات وكتل تدفع باتجاه تأجيله

2019/07/18 | 16:52

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بغداد :سومر نيوز

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، الخميس، عن ثلاث نقاط خلافية ومشاكل أمام اقرار قانون ا...

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