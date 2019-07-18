الأمن النيابية: نتائج التحقيق بخيانة الفلاحي ستطيح بالكثير من الضباط

2019/07/18 | 16:52

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بغداد :سومر نيوز

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس ، ان نتائج التحقيق بشأن ملف خيانة الفلاحي ستطيح بالكثير من ال...

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