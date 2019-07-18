شركة ضمان الودائع تطرح 45 مليار سهم للإكتتاب

2019/07/18 | 16:52

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الشركة العراقية لضمان الودائع، الخميس، طرح 45 مليار سهم من أسهم الشركة للإكتتاب عليها في ثلاثة مصارف.

وقالت الشركة في إعلان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "سعر السهم الواحد دينار واحد"، مشيرةً الى أن أماكن الاكتتاب ستكون في مصرف الرشيد في بغداد/شارع الرشيد، والمصرف الصناعي في بغداد/السنك، ومصرف التنمية الدولي/في بغداد ـ الكرادة.

وأوضحت الشركة ان مدة الاكتتاب لا تقل عن (30) يوماً ولا تزيد عن (60) يوماً، لافتة الى أن الاكتتاب يبدأ يوم الاحد 21/7/2019 ويغلق بعد مرور 30 يوماً.

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