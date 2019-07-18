الاعلام الأمني: مقتل “إرهابيين” اثنين وإصابة أربعة آخرين بين خانقين وجلولاء

2019/07/18 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ديالى… كشف الحشد الشعبي، اليوم الخميس، مقتل “إرهابيين” اثنين وإصابة أربعة آخرين بعملية امنية بين خانقين وجلولاء في ديالى.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إن “قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى واللواء ٢٣ من الحشد الشعبي، تمكنت من قتل إرهابيين اثنين وجرح أربعة آخرين”.[…]

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