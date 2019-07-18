بالوثائق: التميمي يكشف شمول احد مسؤولي ديالى بالمساءلة والعدالة وعقوبات المفتش العام

2019/07/18 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG – كشف النائب فرات التميمي، اليوم الخميس، عن شمول مرشح هيئة استثمار ديالى كريم ذياب احمد، باجراءات المساءلة والعدالة.وقال التميمي في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “المرشح الحاصل على 22 صوت من اعضاء مجلس المحافظة، مشمول باجراءات المساءلة والعدالة، ومعاقب من قبل مكتب المفتش العام”.وتابع “تم معاقبته من قبل مفتش عام ...

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