النفط يرتفع بعد إعلان إيران احتجاز ناقلة أجنبية في الخليج

2019/07/18 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة يوم الخميس بعد أن قالت إيران إنها احتجزت ناقلة نفط أجنبية في الخليج في ظل تصاعد التوترات بين طهران والغرب بشان سلامة الملاحة في مضيق هرمز وهو ممر حيوي لصادرات الطاقة.

وبحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا إلى 64.24 دولار للبرميل.



كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي تراجعت واحدا بالمئة يوم الأربعاء وثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء.وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا إلى 57.21 دولار.



وتراجع الخام 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة وثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء.وقالت إيران إن السفينة، التي لم تحدد هويتها، كانت تُهرب الوقود وتحمل مليون لتر أو ما يعادل نحو 6200 برميل"مبينة ان "هي نفس السفينة التي جرى قطرها يوم الأحد بعد أن أرسلت إشارة استغاثة.



وانخفض النفط يوم الأربعاء في رد فعل على ارتفاع كبير في مخزونات المنتجات النفطية مثل البنزين في الولايات المتحدة مما يشير إلى ضعف الطلب خلال موسم الرحلات الصيفية.وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضا يفوق المتوقع في مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، لكن المتعاملين يركزون على الزيادات الكبيرة في مخزونات المنتجات المكررة مما دفع الأسعار للانخفاض.انتهى

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