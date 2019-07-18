الإدارة الأميركية توقف بيع أف-35 لأنقرة وتطرد طيارين أتراك

2019/07/18 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن – قررت الولايات المتحدة الأميركية استبعاد أنقرة من برنامج تصنيع المقاتلة أف-35، في خطوة متوقعة سبق أن هددت واشنطن باتخاذها بعد

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