بعد صفقة اس 400..روسيا تعلن استعدادها تزويد تركيا بطائرات Su-35

2019/07/18 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… اعلنت روسيا ، الخميس ، استعداها تزويد تركيا بطائرات مقاتلة من طراز Su-35 بدلاً من الطائرات ألامريكية من طراز F-35 ، وذلك بعد تسليم آخر مكونات نظام الدفاع الجوي S-400 الروسية إلى أنقرة.وقال رئيس شركة روستك الحكومية، سيرجي شيمزوف لوكالة “انترفاكس” ترجمته عن الروسية وكالة / المعلومة /، أن “روسيا مستعدة […]

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