تصعيد إيراني.. الحرس الثوري يحتجز “ناقلة أجنبية”

2019/07/18 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – أعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس أنه احتجز “ناقلة نفط أجنبية” كانت تقوم حسب تعبيره بـ”تهريب المحروقات” في منطقة الخليج.ومن

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