الحداد يبحث مع مجلس محافظة أربيل الملفات العالقة بين الحكومة الإتحادية والإقليم

2019/07/18 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الخميس، مع مجلس محافظة أربيلالملفات العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الأقليم وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المتراكمة.

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