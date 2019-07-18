وزير التخطيط يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع ممثلي المجتمع الدولي في نيويورك

2019/07/18 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

التقى وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك عدداً من ممثلي المجتمع الدولي، وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة، وذلك بحضور مندوب العراق الدائم السفير محمد بحر العلوم.

وذكر بيام لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ثمن الدليمي خلال لقاءات منفصلة مع نائب رئيس الوزراء الأرميني تايغران افينيان، ووزيرة الضمان الاجتماعي السويدية أنكا ستراندهال، ومدير صندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية لؤي شبانة، جهود المجتمع الدولي مع العراق ولاسيما في ملفي الأمن وإعادة الاستقرار والإعمار للمناطق المحررة”.





وأكد الدليمي، “عزم العراق حكومة وشعباً على المضي قدماً نحو تجاوز الأزمة إلى الحلول، وتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة”.





من جهتهم، أشاد ممثلي المجتمع الدولي، “بتضحيات العراق في محاربته للإرهاب الدولي، ورؤية التنمية المستدامة التي قدمها وزير التخطيط في أول استطلاع طوعي وطني للعراق”، مؤكدين “حرصهم على تقديم جميع الدعم الممكن للعراق”.





وتابع البيان، انه “بحث الدليمي على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك، مسار العلاقات المشتركة مع هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الحكومة المصرية، وعدد من رؤساء الوفود العربية المشاركة في المنتدى”.

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