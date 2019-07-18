الحرس الثوري الإيراني يعلن إيقاف ناقلة نفط أجنبية في الخليج

2019/07/18 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحرس الثوري الإيراني‬ إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر وقود في الخليج الأحد الماضي.

وأكد الحرس الثوري في بيان، أن السفينة الأجنبية التي تم إيقافها كانت تنقل وقودا مهربا قرب جزيرة لارك جنوبي إيران، لافتا الى أن قوة تابعة له ألقت القبض على اثني عشر شخصا من طاقم السفينة الأجنبية لتهريبهم الوقود.

وكانت الخارجية الإيرانية قد اكدت في وقت سابق، أن السفينة أرسلت نداءات استغاثة بسبب عطل فني وتم سحبها لمياه إيران الإقليمية لمساعدة طاقمها.

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