رئيس الوزراء الاردني يلتقي وزير الداخلية العراقي

2019/07/18 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ متابعة … اكد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز على العلاقات الاستراتيجية الاخوية والتاريخية التي تجمع الاردن والعراق والحرص على تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.كما اكد الرزاز خلال استقباله في مكتبه اليوم الخميس وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري بحضور وزير الداخلية سلامة حماد والسفيرة العراقية في عمان […]

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