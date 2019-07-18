"خطوة ناقصة" تحفز مدرب السنغال في مواجهة الجزائر

2019/07/18 | 17:11

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أكد مدرب المنتخب السنغالي، آليو سيسيه، اليوم الخميس، رغبته في أن يعوض فريق بلاده، "خطوة ناقصة" قام بها في مواجهة المنتخب الجزائري في

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