نزاع عشائري مسلح جنوبي العراق يسفر عن اصابات و

2019/07/18 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بنشوب نزاع عشائري مسلح في محافظة البصرة، جنوبي العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "نزاعا عشائريا مسلحا اندلع في منطقة كرمة الهارثة، على اثر محاولة اغتيال فاشلة قامت بها احدى العشائر لنقيب في مرور البصرة".

واضاف المصدر ان "النزاع المسلح أسفر عن اصابة شخصين بجروح"، مبينا ان "قوات الصدمة توجهت الى ساحة النزاع في منطقة كرمة الهارثة، في محاولة لفضه".

واندلع نزاع مسلح، في وقت سابق، بين قبيلتين في منطقة كرمة علي "أبو صخير" شمال البصرة استخدمت فيه أسلحة متوسطة، وخفيفة، بحسب مصادر إعلامية وشهود عيان، فيما تلزم السلطات الامنية الصمت ازاء هكذا أمور.

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