قائد القيثارة الخضراء يعتزل كرة القدم ويعلن عن مهمته الجديدة

2019/07/18 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن اللاعب حسين عبد الواحد، انتهاء مسيرته مع الساحرة المستديرة بعد مواسم طويلة قضاها في كنف كرة القدم.وقال عبد الواحد لـ / المعلومة/ ، “عشت فترات كثيرة رائعة وبعض منها حزينة مع الفرق التي مثلتها ولعبت لها وكنت مخلصاً لكل الفرق التي حملت شعارها وأديت واجبي معها بكل إخلاص وتفاني”.وأضاف: […]

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