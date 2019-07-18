مقتل وجرح 6 ارهابيين بكمين بين خانقين وجلولاء بديالى

2019/07/18 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت قوة مشتركة إرهابيين إثنين وجرحت ٤ آخرين، بين قضاءي خانقين وجلولاء بديالى.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني انه وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى واللواء ٢٣ من الحشد الشعبي، من قتل إرهابيين إثنين وجرح ٤ آخرين، بعد نصب كمين محكم لهم قرب “قرية شيخ بابا في منطقة […]

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