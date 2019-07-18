إخلاء مدرسة قرب نوتردام في باريس

2019/07/18 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمرت السلطات الفرنسية، الخميس، بإجلاء طلاب مدرسة قرب كاتدرائية

نوتردام في باريس، بسبب شبهات.وتعيش باريس على ذكر اعتداءات إرهابية في 2015 أوقعت 130 قتيلاً،

ومازالت تتعافى من كارثة احتراق كاتدرائيتها العريقة نوتردام في أبريل

الماضي.

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