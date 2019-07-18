قوة الصدمة تتجه للقبض على مفتعلي نزاع عشائري شمال البصرة

2019/07/18 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ البصرة… أعلن مصدر أمني ، اليوم الخميس، توجه قوة الصدمة التابعة الى أفواج شرطة البصرة إلى منطقة الكرمة ضمن قضاء الهارثة شمال البصرة، وذلك بعد تجدد نزاع عشائري قديم فجر اليوم.وقال المصدر في تصريح، إطلعت عليه وكالة / بدر نيوز/، إن” قوة الصدمة الأمنية وقوات أخرى توجهت إلى منطقة الكرمة بغية إلقاء […]

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