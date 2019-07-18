الصين تتخلى عن سندات الخزانة الأمريكية

2019/07/18 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أظهر أحدث تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية أن الصين قلصت حيازتها من أذون وسندات الخزانة الأمريكية على مدى 4 أشهر، بينما قامت دول عربية بزيادة استثماراتها في هذه السندات.ووفقا للتقرير فقد بلغت استثمارات الصين التي تعد أكبر مالكي أذون الخزانة الأمريكية في السندات في مايو 1.110 تريليون دولار، مقابل 1.113 تريليون دولار في […]

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