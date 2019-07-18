قالت انهم يشعرون بالخيانة.. صحيفة تفتح ملف المسيحيين العراقيين باميركا

2019/07/18 | 17:24

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سومر نيوز: بغداد..



قالت صحيفة الغارديان البريطانية، إن مسيحيي العراق يشعرون بخيانة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهم.

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