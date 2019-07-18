2019/07/18 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بعد صفقة اس 400..روسيا تعلن استعدادها تزويد تركيا بطائرات Su-35) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ترجمة :سومر نيوز
اعلنت روسيا ، الخميس ، استعداها تزويد تركيا بطائرات مقاتلة من طراز Su-35 بدلاً من الطائرات ألامريكية م...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
بعد صفقة اس 400..روسيا تعلن استعدادها تزويد تركيا بطائرات Su-35) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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