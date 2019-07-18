بعد صفقة اس 400..روسيا تعلن استعدادها تزويد تركيا بطائرات Su-35

2019/07/18 | 17:24

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ترجمة :سومر نيوز

اعلنت روسيا ، الخميس ، استعداها تزويد تركيا بطائرات مقاتلة من طراز Su-35 بدلاً من الطائرات ألامريكية م...

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