2019/07/18 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قديورة: الجزائر تستحق لقب أمم إفريقيا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
قال ، نجم منتخب الجزائر عدلان قديورة ، إن منتخب بلاده يستحق التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قديورة: الجزائر تستحق لقب أمم إفريقيا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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