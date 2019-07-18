قديورة: الجزائر تستحق لقب أمم إفريقيا

2019/07/18 | 17:24

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متابعة:سومر نيوز

قال ، نجم منتخب الجزائر عدلان قديورة ، إن منتخب بلاده يستحق التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القد...

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