الكمارك: إيرادات متزايدة في طريبيل

2019/07/18 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الخميس عن تسجيل مركز كمرك طريبيل الحدودي ايراداً يومياً امس الأربعاء فاق المليار وربع المليار دينار .

وقالت الهيأة في بيان تلقت وكالة {ألفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان "استمرار التزايد في معدلات الإيرادات المتحققة في اغلب مراكزها الكمركية ياتي كنتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها كوادرها العاملة هناك فضلا الادارة المتميزة خلال الفترة الحالية من عمر الهيئة.وطالبت الهيأة "ايلاء اهتماما كبيرا بالمنافذ الحدودية وتوفير متطلبات العمل الكمركي التي تفتقد لها هذه المنافذ رغم ما تدره من مبالغ ضخمة للموازنة العامة كان من المفترض أن تسهم في تطوير بناها التحتية وتركيز الدائرة المسؤولة على بنائها السعي لتوفير احتياجات الدوائر العاملة فيها".انتهى

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