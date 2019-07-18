2019/07/18 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق العراق للأوراق المالية يوقع اتفاقية مع بورصة اميركية تخص تكنولوجيا التداول) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوق العراق للأوراق المالية يوقع اتفاقية مع بورصة اميركية تخص تكنولوجيا التداول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).