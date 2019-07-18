2019/07/18 | 17:29

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هولندا تسعى للدخول بالمناقصات الزراعية العراقية بشأن اللقاحات والاسمدة

بغداد/..بعد توقيع وزير الزراعة صالح الحسني اتفاق (نوايا) مع رئيس جامعة Wagenien للتعاون المستقبلي و الاستفادة من خبراتها في مجال الانتاج الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني و لتحقيق النهوض بالواقع الزراعي العراقي و دعوته كبريات الشركات الهولندية للدخول في شراكة مع القطاع الخاص العراقي نظرا لتطوره الكبير بالانتاج

زار وفد من السفارة الهولندية برئاسة مايكل براكيل السكرتير الثاني للشؤون الاقتصادية و التجارية مستشار الوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي للتباحث حول أخر المستجدات فيما يخص الزيارة و اتفاقية (نوايا).

وكشف بيان صحافي تلقته " عين العراق نيوز" انه جرى خلال اللقاء التاكيد على رغبة الطرفين العراقي و الهولندي الجادة في الدخول بشراكات حقيقية لرفد القطاع الزراعي بالتكنلوجيا الزراعية المتطورة التي تمتلكها مملكة هولندا، و التأكيد على اهمية القطاع الخاص و دعمه و رفده بالتكنلوجيا الزراعية الحديثة و اجراء كافة التسهيلات له، و التعاون بين منظمة التعليم العالي الهولندية و الجامعات العراقية في مجال الاستراتيجية الزراعية و دعمها في العراق حيث يتم دعم هذا التوجه من قبل منظمة الفاو.



و أكد ممثل السفارة الهولندية على رغبة القطاع الخاص الهولندي في الدخول بالمناقصات التي تعلن عنها وزارة الزراعة العراقية فيما يخص مجال اللقاحات البيطرية و المبيدات و الاسمدة الزراعية، فيما أكد مستشار الوزارة على أن الجانب العراقي المتمثل بوزارة الزراعة جاد في تطبيق كافة التوصيات و الفقرات التي نصت عليها اتفاقية (نوايا) مع الجانب الهولندي و رحب بسعي السفارة الهولندية الجاد لتسهيل كافة الاجراءات المرتبطة بتطبيقها.

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