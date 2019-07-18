البصرة تتحفظ على بنود الاتفاقية الاقتصادية المزمع توقيعها مع الكويت

2019/07/18 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة البصرة، الخميس، تحفظه على بعض بنود الاتفاق التجاري المزمع توقيعه مع الجانب الكويتي، مبينا انه ينعش موانئ الكويت ويضيق على موانئ البصرة.وقال رئيس لجنة التخطيط في المجلس نشأت المنصوري لـ/المعلومة/ ان “مجلس البصرة ليس بالضد من اي اتفاقات توقع مع الجانب الكويتي لتطوير العجلة الاقتصادية”.واضاف ان “الاتفاقية […]

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