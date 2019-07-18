نجاة ضابط مرور من محاولة اغتيال في البصرة

2019/07/18 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا ضابط في شرطة مرور البصرة من محاولة اغتيال نتيجة نزاع عشائري في البصرة .وذكر مصدر امني لمراسل وكالة وطن للانباء : ” ان ضابطا برتبة نقيب ينتسب الى مديرية مرور البصرة نجا من محاولة اغتيال اثناء عودته من الواجب في منطقة كرمة علي التابعة لقضاء الهارثة شمالي البصرة” .واشار المصدر الى :” ان […]

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