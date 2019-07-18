الطاقة النيابية: أموال النفط ستقطع من مستحقات الإقليم بموازنة 2019 والبرلمان سيستضيف عبد المهدي

2019/07/18 | 17:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية، الخميس، أن مجلس النواب سيلزم الحكومة بتطبيق فقرات قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 لاستقطاع أموال النفط من مستحقات الإقليم المالية، فيما بينت أن مجلس النواب سيستضيف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والوزراء المعنيين خلال الأيام المقبلة.وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “قانون […]

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