النفط يرتفع بعد إعلان إيران احتجاز ناقلة أجنبية

2019/07/18 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط نحو واحد بالمئة ،الخميس، بعد أن قالت إيران إنها احتجزت ناقلة نفط أجنبية في الخليج في ظل تصاعد التوترات بين طهران والغرب بشان سلامة الملاحة في مضيق هرمز وهو ممر حيوي لصادرات الطاقة.

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