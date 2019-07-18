2019/07/18 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الخميس، الاداء الحكومي في البلد، فيما اعتبر الحكومة "على وشك الموت السريري".

وقال الكربولي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "منذ ولادتها كانت تعاني من مشاكل جمة تهدد حياتها".واضاف الكربولي، أن "الاخصائيين شككوا بامكانية بقائها لاكثر من سنة على قيد الحياة"، مستدركا "يبدو انها على وشك الموت السريري، وحتى محاولات الانعاش ربما لن تجدي نفعا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي مغردا بشأن الحكومة: يبدو انها على وشك الموت السريري) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي مغردا بشأن الحكومة: يبدو انها على وشك الموت السريري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).