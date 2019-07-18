سائرون: تظاهرات الحكمة ستفشل كونها ورقة ضغط للاستحواذ على مكاسب ومناصب حكومية

2019/07/18 | 17:56

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بغداد :سومر نيوز

اعتبر تحالف سائرون، الخميس، تظاهرات تيار الحكمة المعارض بأنها ورقة ضغط تجاه رئيس الوزراء عادل عبد المه...

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