2019/07/18 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AUNbvaihNQ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنا - ما هو الخلاف بين نادية العراقية و منتج الافلام السبكي و ما الدور الذي رفضت تمثيلة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أنا - ما هو الخلاف بين نادية العراقية و منتج الافلام السبكي و ما الدور الذي رفضت تمثيلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).