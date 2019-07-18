بالوثيقة .. الحكومة توجه الدوائر الرسمية بشأن التسجيل البايومتري

2019/07/18 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … وجهت الحكومة، اليوم الخميس ، الدوائر كافة من أجل تسهيل عمل موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوفير التسهيلات والاماكن اللازمة لهم من أجل اجراء عملهم.

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