2019/07/18 | 18:00

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تركيا: نواصل تقييم بدائل مقاتلات "إف-35" وروسيا لديها عروض متنوعة

متابعة/..قال رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، إن بلاده ستواصل تقييم البدائل وإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، على خلفية قرار الولايات المتحدة تعليق مشاركتها في برنامج تطوير مقاتلات "إف35".

وأضاف دمير في تصريحات للصحفيين الخميس، أن تركيا ملتزمة بجميع الاتفاقيات التي وقعت عليها.

وتابع: "سددنا حتى الآن كافة المستحقات المتعلقة ببرنامج مقاتلات إف-35 وأنجزنا واجباتنا في هذا الخصوص".

ووصف قرار الولايات المتحدة بأنه "متخذ من جانب واحد ولا مكان له بأي شكل من الأشكال في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بل ويخالفها بشكل كامل".

وأوضح أن تركيا ستنتظر ليصدر القرار بشكل رسمي ومكتوب، وأنه لا تتوفر حاليًا معلومات حول ما يستند إليه القرار.

وقال: "لا أعتقد أنه يمكن الحديث عن أسانيد هذا القرار، ولكن سننتظرها أيضًا وستكون لدينا مراسلات".

ولفت إلى أن تركيا تدرك مسؤولياتها حيال البرنامج، وستواصل الإيفاء بها، وستنظر للخطوات التي ستتخذ عقب القرار المذكور.

واستطرد: "حاليًا يتم استخدام كلمة (تعليق) وليس (إخراج)..



قد يكون للإخراج أحكامه الخاصة وهو غير وارد حاليًا".

وحول التداعيات المحتملة، أكّد دمير أن التكلفة سوف ترتفع بنحو 7 - 8 ملايين دولار للمقاتلة الواحدة إذا تم استبعاد تركيا من البرنامج.

وشدّد على ضرورة التفكير بكيفية انعكاس الأعباء المالية الإضافية التي ستترتب على الدول الأخرى المشاركة في البرنامج حال استبعاد تركيا.

وأضاف: "يجب أن يفكروا بمدى تأخير تسليم الطائرات مستقبلًا بسبب العملية المتعلقة بالعثور على منتجين جدد (للقطع التي تنتجها الشركات التركية)".

واعتبر أن القرار من شأنه أن يتسبب بصعوبات مؤقتة للصناعات الدفاعية التركية، ولكن في النهاية سيؤدي إلى زيادة قوتها أكثر، وأن هناك نماذج حول هذا الأمر في الماضي.

في هذا الصدد، أشار المسؤول التركي إلى استمرار مشروع تطوير المقاتلة محلية الصنع في تركيا بوتيرة عالية، مؤكًدا أن المشروع "سيزداد زخمه أكثر في الفترة القادمة".

وأوضح أن تركيا تصمم مقاتلتها المحلية بقدرات عالية، وأنها ستواصل تقييم البدائل بشأن مقاتلات "إف-35" خلال هذه الفترة.

وتابع: "إذا تم إغلاق أحد الأبواب، يمكن أن تفتح الأبواب الأخرى ويمكننا صناعة أبوابنا بنفسنا..



جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وكشف أن روسيا لديها عروض متنوعة بشأن المقاتلات.

من جهة أخرى، قال دمير في تغريدات عبر تويتر، إن الشركات التركية لم تواجه مشكلة منذ إعلان القرار الأمريكي، وهي تواصل الانتاج في إطار مشاركتها ببرنامج مقاتلات "إف-35".

وأضاف: "حقوقنا محفوظة في هذا الموضوع..



وإن استبعاد تركيا من عملية التصنيع سينعكس سلبًا على شركاء البرنامج".

ومضى يقول: "استبعاد تركيا من عملية الشراكة بمقاتلات إف-35 ليس قرارا يمكن اتخاذها من جانب واحد".

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن بدء مرحلة تعليق مساهمة تركيا في برنامج إنتاج مقاتلات "إف 35" بسبب شرائها المنظومة الدفاعية الروسية "إس 400".

وفي وقت سابق، أعرب المدير التنفيذي لشركة "روستاخ" للصناعات الدفاعية الروسية الحكومية "سيرغي تشيميزوف" عن استعداد روسيا بيع تركيا مقاتلات "سو-35".انتهى

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