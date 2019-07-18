2019/07/18 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أفاد قائممقام قضاء الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي، الخميس، بان القوات الامنية اعتقلت 4 من ابرز مروجي الحبوب المخدرة بحملة دهم وتفتيش شرقي مدينة الرمادي.وقال الدليمي لـ/ المعلومة /، إن “القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود 4 من مروجي الحبوب المخدرة في مناطق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 4 من ابرز مروجي المخدرات شرقي الرمادي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 4 من ابرز مروجي المخدرات شرقي الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).