الكربلائي: توجيهات السيستاني أصبحت خارطة عمل.. هذا موقفه من الديانات الأخرى

2019/07/18 | 18:10

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد ممثل المرجعية الدينية العليا في النجف، عبد المهدي الكربلائي، اليوم الخميس، أن توجيهات السيستاني أصبحت خارطة عمل، فيما دعا إلى عزل المتطرفين عن الأغلبية عبر تواصل الديانات مع بعضها.

وقال عبد المهدي الكربلائي خلال استقباله السفير الايطالي بالعراق، برونو انطونيو باسكونيو، في بيان لمكتبه تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "ما يصدر من ارهابيي تنظيمي داعش والقاعدة لايمثل الاسلام، ففي كل ديانه هناك متطرفون، وهؤلاء لا يمثلون الديانات السماوية التي نزلت على الانبياء".

ودعا الكربلائي، إلى "عزل المتطرفين عن الاغلبية من خلال تواصل الديانات مع بعضها الآخر"، داعياً المثقفين والشخصيات المؤثرة في ايطاليا إلى "زيارة العراق من خلال التنسيق مع السفارة الايطالية للاطلاع على الواقع العراقي والكربلائي عن كثب، بعيداً عن الاعلام المغرض الذي عادةً لا يوصل الحقيقية المنشودة".

وأضاف وكيل المرجعية الدينية خلال اللقاء، أن "العراقيين عموماً والكربلائيين خصوصاً يحملون قلوباً طيبة، فهم قد استضافوا العوائل التي نزحت من مناطقها بعد دخول تنظيم داعش الارهابي اليها، ووفرت لهم كل المستلزمات الانسانية والمعونات الطبية بغض النظر عن انتماءهم المذهبي او الديني".

ولفت إلى أن "المرجع السيستاني يؤكد دائماً في خطاباته على التعايش مع الديانات الاخرى، واحترام عقائد الآخرين وعدم المساس برموزهم الدينية"، مبيناً أن "توجيهات السيد السيستاني وخطاباته اصبحت اليوم خارطة عمل لدينا".

وكان السفير الايطالي بالعراق برونو انطونيو باسكونيو، قد وصل في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى محافظة كربلاء، والتقى مع المحافظ نصيف الخطابي.

وعن زيارته لمرقد الامام الحسين (عليه السلام)، قال باسكونيو، إن "هذه اللحظة التي هو موجود فيها بمقام الامام الحسين (ع)، هي اللحظة الاهم لدى اي سفير يأتي إلى العراق"، موضحاً ان "مقام الامام الحسين هو احد المكانات المشهورة لكل العالم وليس فقط عند المسلمين"، بحسب البيان.

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