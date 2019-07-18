2019/07/18 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الايراني يؤكد لماكرون أن ايران عازمة على ابقاء جميع الأبواب مفتوحة للمحافظة على الاتفاق النووي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/18 | 18:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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