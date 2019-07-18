الشيخ الامين الخزعلي: تصريحات العبادي الاخيرة ضد الحشد لن تعيده لرئاسة الوزراء

2019/07/18 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص

قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس أن: تصريحات العبادي الأخيرة ضد الحشد الشعبي مؤسفة للغاية

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