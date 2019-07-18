النفط يرتفع 1% بعد إعلان إيران إيقاف سفينة نفط أجنبية في الخليج

2019/07/18 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتًا إلى 64.24 دولارًا للبرميل.كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي تراجعت واحدا بالمئة يوم الأربعاء وثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء.وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا إلى 57.21 دولارا.وتراجع الخام 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة وثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء

انتهى.ص.هـ.ح.

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