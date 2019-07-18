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تقارب يتجدد مابين السعودية والكيان الصهيوني

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تقارب يتجدد مابين السعودية والكيان الصهيوني

الخميس 18 يوليو 2019 - 17:36

الكيان الصهيوني كشف مؤخراً عن عمق علاقته مع آل سعود في وقت لم يصدر النظام السعودي تعقيب يذكر عن هذا الاعلان يأتي ذلك في وقت بدءت فيه الرياض بتعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب .

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