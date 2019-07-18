2019/07/18 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السفير الأمريكي في العراق يخصص مبلغ ٥٠٠ ألف دولار لترميم معبد للأيزيديين

كلمة -

بغداد

أجرى سفير الولايات المتحدة في العراق، ماثيو تولر، والقنصل

الأمريكي في أربيل، ستيف فيغن، زيارة إلى معبد لالش، معلنين تخصيص

500 ألف دولار لترميم المعبد المقدس لدى الكرد الإزيديين.

وقال تولر في مؤتمر صحفي "مساعداتنا لمعبد لالش تقدم جنباً إلى جنب

مع رغبتنا بدعم وحماية الإرث الثقافي القيّم للعراق، حيث يقوم فريق

من جامعة بنسلفانيا بالإشراف على هذه العملية عن طريق العمل مع

الشركاء المحليين".

و عبر وكيل أمير الإزيديين، حازم مير تحسين بك، في المؤتمر الصحفي

عن سعادته بهذه الخطوة للولايات المتحدة، بالقول: "نشكر الحكومة

الأمريكية على الدعم المادي والمعنوي المستمر".

ومن المقرر أن تبدأ عملية إعادة تأهيل معبد لالش، في شهر آب/أغسطس

المقبل، والتي تستغرق ستة أشهر.

وأجرى القنصل الأمريكي في إقليم كردستان، والوفد المرافق له، زيارة

إلى كهف شاندر بجبل برادوست برفقة سيروان البارزاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الأمريكي في العراق يخصص مبلغ ٥٠٠ ألف دولار لترميم معبد للأيزيديين) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الأمريكي في العراق يخصص مبلغ ٥٠٠ ألف دولار لترميم معبد للأيزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).