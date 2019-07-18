وزير الاتصالات يبدأ الحرب على شركات الانترنت الاحتكارية

2019/07/18 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلن وزير الاتصالات نعيم الربيعي، اليوم الخميس، عن بدء الحرب على شركات الانترنت الاحتكارية، مشيراً الى أن تلك الحرب لن تنتهي حتى القضاء على جميع الفاسدين.وقال الربيعي في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، إن “الحرب مع شركات الانترنيت الاحتكارية بدأت ولن تنتهي هذه الحرب حتى القضاء على جميع الفاسدين”.[…]

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