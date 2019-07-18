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شاهد بالفيديو.. مصاب في الحشد الشعبي بلا غذاء ولا مأوى


شاهد بالفيديو.. مصاب في الحشد الشعبي بلا غذاء ولا مأوى
2019/07/18 | 18:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: wsusm4FXwd0

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