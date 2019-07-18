تظاهرات الغد في البصرة حوار شعبي ديمقراطي مع صناع القرار

2019/07/18 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة الحكمة المعارضة، علي الحميداوي، تظاهرات يوم غد الجمعة هي "قرار شعب جريء عازم على التغيير"....

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