تركيا: مصرع 15 مهاجر واصابة 20 اخرين

2019/07/18 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد محافظة وان بتعرض حافلة صغيرة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين لحادث

تحطم اليوم الخميس.وقال حاكم وان ، ان" 15 مهاجرا لقوا مصرعهم فيما اصيب اكثر من 20

آخرين في الحادث، موضحا ان الحافلة حادت عن الطريق وهوت إلى أسفل

منحدر .وذكرت قناة (إن.تي.في) أن بعض الركاب سقطوا من الحافلة أثناء تدحرجها

إلى الأسفل.

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